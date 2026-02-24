23/02/2026 16:49

【ＡＩ】月之暗面據報近20天收入超去年全年，將完成新一輪超7億美元融資

《經濟通通訊社23日專訊》據《澎湃新聞》報道，在連續融資超12億美元後，大模型獨角獸月之暗面(Kimi)獲得近一年大模型行業的最高融資金額，也創下國內公司從成立到晉級十角獸企業（估值超100億美元）的最快晉級速度。



公開資料顯示，此前字節估值突破百億美元大關用時超4年，拼多多用時超3年，而Kimi從天使輪的3億美元到估值過百，僅用兩年多的時間，身價已翻了30多倍。



此外，報道指，從多個知情人士處獲悉，Kimi旗下K2.5大模型發布不到一個月，Kimi近20天累計收入已超過2025年全年總收入，增長主要受全球付費用戶及API調用量大漲共同驅動，特別是海外付費用戶保持高速增長，Kimi海外收入已超國內。



值得注意的是，2月17日，在完成上一輪5億美元融資僅一個多月後，Kimi被曝即將完成新一輪超7億美元的融資並再次超募，新一輪融資由阿里、騰訊、五源、九安等聯合領投。Kimi創始人楊植麟此前曾在全員信中表示：「融資金額超過絕大部分IPO募資及上市公司的定向增發，還可以從一級市場募集更大量資金，主動權掌握在我們手中。」(jq)