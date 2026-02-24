26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,572
+13
(+0.05%)
低水18
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,133.3100
-1,522.7000
(-2.355%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
恒生指數
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
期指(夜)
低水18
26,572
+13
(+0.05%)
國企指數
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
科技指數
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
大市成交
2,509.92億
股票
2,297.09億
(91.520%)
窩輪
71.12億
(2.834%)
牛熊證
141.71億
(5.646%)
即時更新：24/02/2026 17:26
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,386.11億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
滬深300
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
深証成指
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
MSCI中國A50
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
63,133.3100
-1,522.7000
(-2.355%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
即市人氣股
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00992 聯想集團
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.5315
更新：24/02/2026 17:25:13
即將公佈經濟數據
巴西-聯邦稅收
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
BRL 2,927.24億
市場預測
--
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
0.60%
市場預測
0.30%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
63,133.31
-1,522.70
-2.355%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,823.4800
-32.8200
-1.768%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.1830
-0.0050
-2.660%
更新：24/02/2026 17:25
