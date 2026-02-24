26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,569
+10
(+0.04%)
低水21
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,124.7600
-1,531.2500
(-2.368%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
