《匯海威言－毛偉廉》美伊劍拔弩張，黃金料掀高波動行情

《匯海威言》美國與伊朗在日內瓦的第二輪談判再度受挫，雙方分歧依然明顯。伊朗雖表示盡快達成協議，並準備在2至3日內提交新草案，但短期突破機會不高。地緣局勢緊張或為金價帶來上行支持，市場情緒仍將敏感。此外，本周焦點包括周三（25日）特朗普的公開演說，以及周五（27日）美國公布的1月PPI與2月芝加哥PMI，這些數據可能影響市場對通脹與經濟前景的預期。



上周二（17日），美伊在日內瓦展開第二輪談判，但最終未能取得共識。美方官員表示雖有進展，但雙方在關鍵議題上仍存在明顯分歧；伊朗外長亦承認短期內仍難迅速達成協議。



儘管談判陷入僵局，市場對黃金的反應相對溫和，金價未如先前般出現大幅飆升。其中原因之一是，美國增派的第二支航母打擊群仍在前往中東途中，形勢雖緊張，但軍事部署尚未完全就位。根據公開報道，美國確實已有一支航母戰鬥群部署於區域，另一支則正在開赴中東海域，反映華府正以軍力作為外交籌碼，但短線衝突風險仍取決於部署進度與後續談判走向。



目前，美伊雙方在濃縮鈾活動、導彈射程限制計劃與解除制裁等核心問題上依舊立場分歧。伊朗方面表示將在往後數天內向美方提交進一步草案，市場則正觀察新的提案能否縮窄雙方差距。



與此同時，區內緊張局勢持續，配合美國軍事行動存在擴張的背景，避險需求可能為金價帶來一定支撐。若未來軍事部署完成或談判再度破裂，市場波幅料將擴大。同時，特朗普去年實施的關稅被美國最高法院裁定違法，特朗普於是在周日（22日）宣布向全球加徵15%關稅，令市場添加不確定因素，因此相信本周金市將不會平靜，預計本周金價以上升為主，投資者應保持適度警惕並做好風險管理。



*本周黃金技術分析*



上周五（20日）現貨金收於每盎司5104美元，貼近全日最高位5105美元，顯示買盤動能依然強勁。從日線結構觀察，金價正在構築上升三角形形態，反映多方力量逐步累積。



上方阻力（突破阻力＝延續升勢）

－主要阻力：5119美元（2月11日高位）

－若向上突破此關鍵阻力，金價有機會釋放新一輪動能，上行幅度或達200至300美元。



下方支持（失守支持＝短線轉弱）

－首要支持：4842美元（2月17日低位），若跌破此區，短線技術結構將明顯轉弱。

－下一支持：4655美元（2月6日低位），若跌穿4842美元，金價有機會回測此更低支持區。



*本周重要消息*



周三（25日）

10:00：美國總統特朗普公開演說



周五（27日）

21:30：美國1月生產物價指數PPI，前值是按年升3%。

22:45：美國芝加哥採購經理人指數PMI，預測是52.4，前值是54。



*本文撰於2026年2月23日上午0時25分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



