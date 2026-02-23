27,022.33
+608.98
(+2.31%)
27,025
+613
(+2.32%)
高水3
9,184.55
+224.99
(+2.51%)
5,385.12
+173.62
(+3.33%)
1,064.42億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,965.0600
-2,678.3300
(-3.959%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0732
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
27,022.33
+608.98
(+2.31%)
期指
高水3
27,025
+613
(+2.32%)
國企指數
9,184.55
+224.99
(+2.51%)
科技指數
5,385.12
+173.62
(+3.33%)
大市成交
1,064.42億
股票
868.11億
(81.557%)
窩輪
54.48億
(5.119%)
牛熊證
141.83億
(13.324%)
即時更新：23/02/2026 11:59
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
64,965.0600
-2,678.3300
(-3.959%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0732
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特00388 香港交易所
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,166.4500
+2.3800
+0.046%
XAG 白銀現貨
87.1903
+0.2111
+0.243%
更新：23/02/2026 11:55
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.7083
更新：23/02/2026 11:55:28
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.20
公佈日期
20/02/2026 22:45
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.40%
公佈日期
20/02/2026 21:30
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
20/02/2026 17:30
