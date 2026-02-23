23/02/2026 10:21

《一股定輸贏－阮子曦》馬年股運亨通，身心安泰

《一股定輸贏》踏入馬年，先祝各位讀者股運亨通，身心安泰。



相信大家剛剛周末應該已留意到一眾關於美國關稅政策的消息，簡單而言，雖然總統特朗普已即時發布應對方案，即總體關稅稅率提升至15%水平，但面對企業的退稅訴訟，長遠而言，由於總體稅收有機會減少，投資者將預期美國的長線債務償付能力降低，導致長債息率傾向向上，但同一因素亦會驅使特朗普對聯儲局施加更多的壓力，透過加大減息幅度，期望減低債息支出，導致短債息率的期望可能會壓低。



在港股方面，2月港股只有16日半交易日，面對多日假期大家不敢額外開倉，在大市系統性風險逐漸提升的大環境下，這包括地緣政治、政策突然推出以及估值因素，小弟就甚少「開倉去搏」A股馬年會否紅盤高開等短線因素，持盈保泰平常心過渡就可以了。如無意外，港股本周維持反覆上落市，恒指需要企穩在27100點以上，才能醞釀突破向上，相反跌穿26000水平就要小心持倉水平。



技術上看，由AI逐漸成熟所引發的替代風波，投資者的選股喜好出現了「微妙」的變化，似乎資金近期追踪的主要是實體企業，這不論中美股市均出現同樣的情況，在港股方面，大家偏好選擇本地地產、航空及內需行業，而美股科技七雄亦明顯跑輸，偏好必需品消費，酒店旅遊等行業。雖然大盤指數變化不大，但是個股行業的走勢表現好壞卻十分極端。



這情況出現的原因主要是由於現時投資者所顧慮的因素實在太多，剛剛周末的一個關稅風波，加上伊朗戰爭風險，連同估值問題，這些因素影響資金只會傾向先選擇一兩個可以超越大市風險的個別行業，例如短缺的記憶體以及快速增長的機器人相關股份，若情況持續，投資者將會更加「懶惰」，選股上只看龍頭最有優勢的一兩間企業，令股份表現更加分化。

《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》



