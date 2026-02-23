直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
27,058.06
+644.71
(+2.44%)
27,070
+658
(+2.49%)
高水12
9,199.39
+239.83
(+2.68%)
5,396.64
+185.14
(+3.55%)
633.90億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,763.2000
-2,880.1900
(-4.258%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0791
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
