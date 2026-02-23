23/02/2026 09:25

【關稅戰】特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話國家」

《經濟通通訊社23日專訊》美國最高法院當地時間上周五（20日）以6:3的投票作出具有里程碑意義的裁決，推翻特朗普去年出台的多項關稅政策。特朗普對此反應強烈，並繼續揮舞關稅大棒，擾亂全球經濟。



在裁決數小時後，特朗普轉而對全球商品開徵新的10%關稅，並誓言將動用其他權力維持其標誌性的關稅政策。上周六（21日），他又將這一新關稅稅率上調至15%。



不過美媒分析指出，特朗普推出新關稅的法律依據，均附帶相關法律約束與複雜的程序要求，再也無法讓他像以前那樣，隨心所欲地兌現關稅威脅。



此前，特朗普曾用關稅來打擊「不聽話」國家，例如反對其吞併格陵蘭島的歐洲國家，以及購買伊朗石油的國家。但有了高院判決後，他將都再無這樣的自由。



美國經濟學家亦估算，最高法院的裁決，將觸發退還1750億美元關稅。不過，企業要申請退款，恐面臨漫長程序。(rc)









