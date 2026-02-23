23/02/2026 09:38

【關稅戰】日本執政黨稅制負責人：美國關稅局勢一團糟

《經濟通通訊社23日專訊》美國最高法院裁定特朗普此前加徵的關稅非法，而特朗普隨即宣布提高關稅稅率。日本前防衛大臣，現任自民黨稅制調查會會長小野寺五典對此直言，美國的關稅政策「一團糟」。



小野寺在富士電視台的直播節目中表示，他反對日本重啟日美貿易協定的重新談判。他指出，去年日美貿易談判的核心議題是降低汽車關稅，但本次美國最高法院的裁決，並未涉及這一稅種。倘若因重啟談判導致汽車關稅受到波及，後果將得不償失。



這份去年夏季敲定的日美貿易協定約定，美方將汽車關稅從27.5%下調至15%，作為交換，日本承諾設立5500億美元的對美投資基金。



此外，小野寺認為，企業要求美方退還已繳納的關稅實屬情理之中，但關稅退款的具體細則最終將由法院判定。(rc)