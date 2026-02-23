直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
27,059.41
+646.06
(+2.45%)
27,077
+665
(+2.52%)
高水18
9,199.72
+240.16
(+2.68%)
5,396.99
+185.49
(+3.56%)
634.85億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,718.2900
-2,925.1000
(-4.324%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0791
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
資料由Binance提供
開市Good Morning

即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,164.4500
+0.3800
+0.007%
XAG 白銀現貨
87.3872
+0.4080
+0.469%
更新：23/02/2026 10:16
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
