23/02/2026 11:03

【比特幣】比特幣價格跌破65000美元，關稅不確定性令加密貨幣市場承壓

《經濟通通訊社23日專訊》比特幣周一（23日）亞洲早盤下跌，一度下跌4.8%至近64300美元，為2月6日以來的最低水平。比特幣現報64761.88美元，美國關稅不確定性引發市場緊張情緒。



其他代幣表現更差，其中市值第二大的以太幣下跌5.2%。



Orbit Markets聯合創辦人Caroline Mauron表示：「加密貨幣市場依然脆弱，市場參與者寄希望於60000美元的支持位。從伊朗地緣政治緊張局勢到美國關稅政策的反覆，宏觀不確定性正在給市場帶來壓力，並可能導致比特幣價格再次挑戰該支持位。」



BTC Markets分析師Rachael Lucas則稱，65000美元是比特幣的關鍵支持位。如果明確跌破該水平，60000美元就會進入視野。(rc)