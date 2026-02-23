23/02/2026 13:48

【國際要聞】墨西哥軍方擊殺國內頭號毒梟，多個州出現燒車和堵路報復

《經濟通通訊社23日專訊》墨西哥軍方打擊毒販，成功擊殺國內頭號毒梟，販毒組織「哈利斯科州新生代」的頭目奧塞格拉。不過，販毒組織其後在多個州燒車和堵路報復，引發騷亂，機場亦一度陷入恐慌。



哈利斯科州及鄰近幾個州出現堵路和燒車等報復行動，包括度假勝地巴亞爾塔港，有大批旅客因而滯留。哈利斯科州州長宣布進入紅色警報狀態，暫停公共交通服務。



瓜達拉哈拉國際機場則一度陷入恐慌。大批旅客慌忙逃生，部分人則躲在櫃檯後面，據報他們擔心遭到毒販襲擊。



墨西哥軍方周日（22日）在哈利斯科州採取軍事行動，「哈利斯科州新生代」頭目奧塞格拉在突擊中受傷，送院途中死亡，另外販毒集團四名成員亦身亡。



曾任警察的奧塞格拉是墨西哥政府頭號目標，美國則懸紅1500萬美元緝捕，他領導的「哈利斯科州新生代」近年急速冒起，是國內兩大販毒集團之一，向美國大量走私芬太尼和可卡因等毒品。(rc)