【特朗普當政】擅闖海湖莊園警戒線21歲男子被擊斃，白宮讚特勤局果斷行動

《經濟通通訊社23日專訊》美國特勤局發公告指出，一名試圖闖入美國總統特朗普私人住所海湖莊園的男子遭槍擊身亡。白宮事後讚特勤局果斷行動。



特勤局指出在當地周日（22日）凌晨1時30分左右，一名21歲的男子擅自闖入海湖莊園安全警戒線，被特勤局人員及佛羅里達州棕櫚灘縣警長辦公室的警員開槍擊中，其後死亡。特勤局又指該名男子在海湖莊園北門附近被發現，當時他疑似攜帶槍械及汽油罐，有關方面正調查他的背景、行為及動機。



棕櫚灘縣警方會見傳媒交代事件時就表示，事發時特工與警員與該名男子對峙，命令他放低手中的兩件物品，他放下汽油罐後舉起槍械，擺出射擊姿勢，執法人員隨即開火。(rc)