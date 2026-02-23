27,081.91
+668.56
(+2.53%)
26,869
-202
(-0.75%)
低水213
9,197.38
+237.82
(+2.65%)
5,385.35
+173.85
(+3.34%)
1,729.63億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,766.8100
+110.8000
(0.171%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0649
恒生指數
27,081.91
+668.56
(+2.53%)
期指(夜)
低水213
26,869
-202
(-0.75%)
國企指數
9,197.38
+237.82
(+2.65%)
科技指數
5,385.35
+173.85
(+3.34%)
大市成交
1,729.63億
股票
1,512.68億
(87.457%)
窩輪
64.09億
(3.705%)
牛熊證
152.86億
(8.838%)
即時更新：23/02/2026 18:00
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
64,766.8100
+110.8000
(0.171%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0649
60歲後才發現的真相
財富管理 我要退休

60歲後才發現的真相
賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
心理情緒 說說心理話

賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
政經專訪

【一本萬利】供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置 #林本利 （繁體字幕）
