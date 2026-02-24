24/02/2026 08:24

【開市Ｇｏ】關稅亂局引美股動盪，中國一連四月減持美債，金價升破5200美元

2026年2月24日【要聞盤點】



1、特朗普宣布以其他法律途徑對所有進口美國商品徵收15%關稅，較原方案的10%進一步加碼，並揚言採取更強硬措施，關稅亂象導致美股三大指數周一（23日）全線重挫。道指收市跌821點，或1.66%，報48804點；標普500指數跌71點，或1.04%，報6837點；納指跌258點，或1.13%，報22627點。中國金龍指數跌69點。日經期貨截至上午7時59分上升87點。中國金龍指數跌71點。日經期貨截至上午7時55分跌60點。



2、美國總統特朗普誓言對在貿易協議中「耍花樣」的國家加徵更高關稅，而歐盟凍結美歐貿易協議的批准程序並警告稱特朗普的新關稅損害協定。



3、特朗普表示加徵關稅無需國會批准，不過其依據第122條實施的關稅措施將於今年夏季到期，民主黨領袖舒默稱該黨將阻止白宮延長關稅。



4、特朗普稱美軍參聯會主席認為打贏伊朗輕而易舉，美國國務院周一撤離貝魯特大使館非必要人員。



5、聯儲局理事沃勒對3月議息會議是否減息持開放態度，若2月數據顯示就業市場下行風險減弱，按兵不動或合適。



6、特朗普政府試圖邀請中國加入與俄羅斯新一輪軍控談判，美國代表團據報本周在日內瓦與中國官員討論核武器問題。



7、美國財政部數據顯示，2025年12月五大外國債主同步減持美債，中國持有美債降至6835億美元創2008年以來最低，連續四個月減持。



8、華泰證券報告指出，中國債市節後復市難以擺脫震盪，投資者對財政貨幣政策增量預期偏低。



9、摩通上調今年本港樓價升幅預測，由5%至7%提高至10%至15%，並預期明年再升約5%。



10、花旗集團指美股第四季業績穩健及市場廣度改善，對今年美股更樂觀，並將標普500目標上調至最高7700點，高於市場共識。



11、IBM股價創2000年以來最大單日跌幅，因人工智能初創公司Anthropic指其AI工具Claude Code可協助過時編程語言COBOL現代化。





【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 地緣政治緊張及美國新關稅刺激現貨與紐約期金齊破5200美元大關



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 路透報道，荷蘭光刻機龍頭艾司摩爾技術進展或令2030年晶片產量升50%



MiniMax(00100)、智譜(02513)

- Anthropic指責DeepSeek、稀宇科技等企業用大量虛假帳戶非法提取其AI模型結果



比特幣ETF：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)

- 比特幣跌穿65000美元跌逾4%，為本月第二次失守



長和(00001)

- 巴拿馬政府宣布臨時接管長和兩個巴拿馬運河港口



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 德國總理默茨2月25日至26日訪華，隨團有大型汽車製造商



中金公司(03908)

- 騰訊不再持有中金公司H股應披露權益



渣打(02888)

- 今日公布全年業績



潼關黃金(00340)

- 潼關黃金預料去年溢利最多8.4億元按年升3倍



愛德新能源(02623)

- 斥資近2.2億元入股西澳金礦項目約10%，今早復牌



佑駕創新(02431)

- 收訂單涉及3000台無人物流車







【油金報價】



紐約期油無升跌，報美元66.30/桶



布倫特期油下降0.24%，報美元71.13/桶



黃金現貨下跌0.01%，報美元5227.00/盎司



黃金期貨下跌0.04%，報美元5245.61/盎司