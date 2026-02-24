直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
26,695.41
-386.50
(-1.43%)
26,684
-387
(-1.43%)
低水11
9,055.96
-141.42
(-1.54%)
5,261.87
-123.48
(-2.29%)
424.93億
4,109.12
+27.05
(+0.663%)
4,704.53
+44.12
(+0.947%)
14,215.53
+115.34
(+0.818%)
2,622.03
+21.24
(+0.82%)
64,201.2500
-454.7600
(-0.703%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0590
恒生指數
26,695.41
-386.50
(-1.43%)
期指
低水11
26,684
-387
(-1.43%)
國企指數
9,055.96
-141.42
(-1.54%)
科技指數
5,261.87
-123.48
(-2.29%)
大市成交
424.93億
股票
395.14億
(92.990%)
窩輪
5.12億
(1.205%)
牛熊證
24.67億
(5.805%)
即時更新：24/02/2026 09:44
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,266.44億
4,109.12
+27.05
(+0.663%)
滬深300
4,704.53
+44.12
(+0.947%)
深証成指
14,215.53
+115.34
(+0.818%)
MSCI中國A50
2,622.03
+21.24
(+0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
64,201.2500
-454.7600
(-0.703%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0590
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

六合彩︱史上最高！新春金多寶頭獎2億+藍色球、「10 至 1...
熱話

六合彩︱史上最高！新春金多寶頭獎2億+藍色球、「10 至 1...
農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效...
健康飲食 欣欣食乜嘢

農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00992 聯想集團09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
64,201.25
-454.76
-0.703%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,844.5100
-11.7900
-0.635%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.1870
-0.0010
-0.532%
更新：24/02/2026 09:41
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.94%
1個月
2.44%
3個月
2.64%
更新：23/02/2026 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,168.4000
-66.7100
-1.274%
XAG 白銀現貨
86.5302
-1.5875
-1.802%
更新：24/02/2026 09:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處