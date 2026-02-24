直播中 : 風水蔣知識 - 2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？
直播中 : 風水蔣知識 - 2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,561
+2
(+0.01%)
低水29
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,328.2200
-1,327.7900
(-2.054%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0311
推廣樂本健26 - 27/2開倉低至$10起
恒生指數
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
期指(夜)
低水29
26,561
+2
(+0.01%)
國企指數
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
科技指數
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
大市成交
2,509.92億
股票
2,297.09億
(91.520%)
窩輪
71.12億
(2.834%)
牛熊證
141.71億
(5.646%)
即時更新：24/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,386.11億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
滬深300
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
深証成指
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
MSCI中國A50
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
63,328.2200
-1,327.7900
(-2.054%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0311
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

解讀美聯儲會後聲明

農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效...
健康飲食 欣欣食乜嘢

農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效...
揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 E...
Fashion 先行入手

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 E...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00100 MINIMAX-WP09988 阿里巴巴－Ｗ00992 聯想集團02628 中國人壽03690 美團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.34%
更新：23/02/2026 15:50
即將公佈經濟數據
巴西-聯邦稅收
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
BRL 2,927.24億
市場預測
--
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
0.60%
市場預測
0.30%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處