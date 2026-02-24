24/02/2026 18:29

【ＡＩ】小米(01810)雷軍：未來5年重點攻堅晶片、AI等底層核心技術

《經濟通通訊社24日專訊》小米(01810)創辦人兼董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規劃精神高度契合，公司計劃未來5年重點攻堅晶片、人工智能(AI)、操作系統等底層核心技術。



雷軍指出，過去5年，小米邁入「硬核科技」的深水區，投入千億研發，實現了底層核心技術突破，「人車家全生態」正式閉環。2025年恰逢小米創辦15周年，企業在自研晶片等核心技術領域實現突破。



*民企最大的優勢是能把新技術快速應用到真實場景中*



面對新一輪產業變革浪潮，他認為，民營企業發展要與國家同頻共振，隨著高質量發展的深入，產業高端化、智能化、綠色化趨勢已然形成，而且作為民營企業，要敢於堅持長期主義，抓住產業變革的浪潮。



雷軍亦強調，要堅持以技術為本，持續深耕關鍵領域核心技術，並加速創新成果的應用和落地，而民企最大的優勢就是離市場近、離用戶近，反應速度快，能把新技術快速應用到真實場景中，形成可複制的產品和解決方案，讓創新真正轉化為生產力。(rh)