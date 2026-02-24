24/02/2026 16:23

澳門農曆新年黃金周旅客量逾155萬人次，年初三單日旅客量創新高

《經濟通通訊社24日專訊》澳門旅遊局公布，內地農曆新年9日假期（即2月15至23日）訪澳旅客合共達155.4萬人次，日均17.2萬人次，按年上升5.5%。當中，年初三（即2月19日）單日入境旅客22.7萬人次，破歷史紀錄。



若單計年初七（即2月23日），訪澳旅客達15.7萬人次，按年增加14.6%。其中內地旅客近12.5萬人次，按年上升15.1%；香港旅客有2.3萬人次，按年增加6.5%。



另外，澳門治安警察局指，內地農曆新年9日假期，共錄得596.7萬人次通關澳門，日均66.3萬人次，較去年新春假期日均值增加7.9%。當中，關閘、青茂、橫琴及港珠澳大橋口岸佔總量90%。(jl)