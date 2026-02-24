24/02/2026 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.91393 -2.655 一周 2.28036 -9.78 兩周 2.30536 -10.785 一個月 2.34238 -9.714 兩個月 2.54345 -4.59 三個月 2.58887 -5 六個月 2.8 - 一年 2.88649 -0.518

《經濟通通訊社24日專訊》港元見半年最弱且拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.34238厘，跌9.714基點，見兩個月低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.58887厘，跌5基點。隔夜息報1.91393厘，跌2.655基點；一周拆息跌9.78基點，報2.28036厘，兩周則跌10.785基點，報2.30536厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.8厘，一年期則跌0.518基點，報2.88649厘。港元匯價今日在7.8218-7.8179之間上落，最新報7.8216。資料來源：香港銀行公會