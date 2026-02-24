24/02/2026 11:42
《港元利率》港元見半年最弱，一個月拆息報2.34厘見兩個月低
《經濟通通訊社24日專訊》港元見半年最弱且拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.34238厘，跌9.714基點，見兩個月低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.58887厘，跌5基點。
隔夜息報1.91393厘，跌2.655基點；一周拆息跌9.78基點，報2.28036厘，兩周則跌10.785基點，報2.30536厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.8厘，一年期則跌0.518基點，報2.88649厘。
港元匯價今日在7.8218-7.8179之間上落，最新報7.8216。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.91393
|-2.655
|一周
|2.28036
|-9.78
|兩周
|2.30536
|-10.785
|一個月
|2.34238
|-9.714
|兩個月
|2.54345
|-4.59
|三個月
|2.58887
|-5
|六個月
|2.8
|-
|一年
|2.88649
|-0.518
資料來源：香港銀行公會