26,558.03
-523.88
(-1.93%)
26,541
-530
(-1.96%)
低水17
9,007.00
-190.38
(-2.07%)
5,258.00
-127.35
(-2.36%)
1,386.79億
4,129.78
+47.71
(+1.169%)
4,722.51
+62.10
(+1.333%)
14,356.88
+256.69
(+1.820%)
2,624.35
+23.56
(+0.91%)
63,382.2100
-1,273.8000
(-1.970%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0540
恒生指數
26,558.03
-523.88
(-1.93%)
期指
低水17
26,541
-530
(-1.96%)
國企指數
9,007.00
-190.38
(-2.07%)
科技指數
5,258.00
-127.35
(-2.36%)
大市成交
1,386.79億
股票
1,198.81億
(86.445%)
窩輪
59.86億
(4.317%)
牛熊證
128.12億
(9.239%)
即時更新：24/02/2026 12:48
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,410.10億
4,129.78
+47.71
(+1.169%)
滬深300
4,722.51
+62.10
(+1.333%)
深証成指
14,356.88
+256.69
(+1.820%)
MSCI中國A50
2,624.35
+23.56
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
63,382.2100
-1,273.8000
(-1.970%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0540
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.91%
1個月
2.34%
3個月
2.59%
更新：24/02/2026 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.34%
更新：23/02/2026 15:50
