24/02/2026 09:20
【聚焦人幣】中國連續四個月減美債，人民幣中間價貶16點子，報6.9414
《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部近日公布的數據顯示，2025年12月，五大外國債主同步減持美債，其中中國持有的美債規模降至6835億美元，創2008年以來最低，按月減少4億美元，為連續四個月減持。中國是美債第三大海外持有國，去年共減持了2086億美元的美債。
春節長假期間，離岸人民幣兌美元匯率整體上漲。今日馬年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9414，較上個交易日小跌16點子，較市場預測偏弱165點，上個交易日報6.9398。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9414
|+16.00
|1歐元/人民幣
|8.1730
|-465.00
|100日圓/人民幣
|4.4846
|-458.00
|1港元/人民幣
|0.8877
|-1.40
|1英鎊/人民幣
|9.3519
|-726.00
|1澳元/人民幣
|4.8902
|-146.00
|1紐元/人民幣
|4.1271
|-438.00
|1新加坡/人民幣
|5.4715
|-136.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9502
|-491.00
|1加元/人民幣
|5.0601
|-264.00
|1人民幣/林吉特
|0.5614
|-19.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1262
|-564.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3087
|+51.00
|1人民幣/韓元
|208.7500
|+19.00