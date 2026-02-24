直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
26,698.39
-383.52
(-1.42%)
26,687
-384
(-1.42%)
低水11
9,057.07
-140.31
(-1.53%)
5,265.79
-119.56
(-2.22%)
428.85億
4,109.09
+27.02
(+0.662%)
4,704.84
+44.43
(+0.953%)
14,215.79
+115.60
(+0.820%)
2,622.36
+21.57
(+0.83%)
64,272.8500
-383.1600
(-0.593%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0590
恒生指數
26,698.39
-383.52
(-1.42%)
期指
低水11
26,687
-384
(-1.42%)
國企指數
9,057.07
-140.31
(-1.53%)
科技指數
5,265.79
-119.56
(-2.22%)
大市成交
428.85億
股票
399.07億
(93.055%)
窩輪
5.12億
(1.194%)
牛熊證
24.67億
(5.751%)
即時更新：24/02/2026 09:44
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,458.74億
4,109.09
+27.02
(+0.662%)
滬深300
4,704.84
+44.43
(+0.953%)
深証成指
14,215.79
+115.60
(+0.820%)
MSCI中國A50
2,622.36
+21.57
(+0.83%)
比特幣
資料由Binance提供
64,272.8500
-383.1600
(-0.593%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0590
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
