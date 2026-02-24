24/02/2026 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9414 +16.00 1歐元/人民幣 8.1730 -465.00 100日圓/人民幣 4.4846 -458.00 1港元/人民幣 0.8877 -1.40 1英鎊/人民幣 9.3519 -726.00 1澳元/人民幣 4.8902 -146.00 1紐元/人民幣 4.1271 -438.00 1新加坡/人民幣 5.4715 -136.00 1瑞郎/人民幣 8.9502 -491.00 1加元/人民幣 5.0601 -264.00 1人民幣/林吉特 0.5614 -19.70 1人民幣/俄羅斯盧布 11.1262 -564.00 1人民幣/南非蘭特 2.3087 +51.00 1人民幣/韓元 208.7500 +19.00

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部近日公布的數據顯示，2025年12月，五大外國債主同步減持美債，其中中國持有的美債規模降至6835億美元，創2008年以來最低，按月減少4億美元，為連續四個月減持。中國是美債第三大海外持有國，去年共減持了2086億美元的美債。春節長假期間，離岸人民幣兌美元匯率整體上漲。今日馬年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9414，較上個交易日小跌16點子，較市場預測偏弱165點，上個交易日報6.9398。