24/02/2026 08:55

【ＡＩ】千尋智能據報完成近20億元兩輪融資，估值破百億元

《經濟通通訊社24日專訊》據《科創板日報》報道，具身智能企業千尋智能(Spirit AI)在春節前，連續完成近20億元（人民幣．下同）的兩輪融資，估值突破100億元人民幣，新股東包括雲鋒基金、混沌投資、紅杉中國等投資公司。



據報，Synstellation Capital、TCL創投、滙川技術(深:300124)董事長家族辦公室等產投方，重慶產業投資母基金、杭州金投等國資；順為、Prosperity7、達晨財智等老股東也持續投資。



千尋智能創辦人韓峰濤強調，今年不會是具身產業的落地生死之年，而是具身模型性能快速爆發的一年，千尋會把絕大部分精力放在模型上。



在千尋新一輪融資發生前後，中國具身智能產業出現數筆大額融資，從去年12月到今年1月，銀河通用、雲深處及自變量機器人，均宣布數億元至20億元的新融資。(wn)