24/02/2026 09:07

【ＡＩ】中信證券：中國腦機接口行業將迎來DeepSeek時刻

《經濟通通訊社24日專訊》中信證券(06030)(滬:600030)最新研報指出，國產首款植入式腦機接口產品近期將申請上市註冊，料國內腦機接口（brain-computer interface，BCI）行業將迎來DeepSeek時刻。在「政策+資本+技術」等多重因素催化下，國內腦機接口商業化進程加速推進，料未來將逐步從「神經康復」到「認知提升」再到「腦機融合」時代邁進。



研報指出，上游電極和芯片是腦機接口產業的核心元器件，其中電極和芯片研發壁壘較高，電極聚焦信號採集質量和生物相容性等關鍵問題的技術突破，部分國產廠商已實現電極自研，芯片將朝高通量、低功耗的專用芯片方向發展，目前以進口為主，國產廠商正加速追趕；中游硬件端逐步實現自主研發，軟件端信號解碼算法研發依賴臨床數據積累，國內企業有望憑借人口紅利優勢實現彎道超車，國產首款植入式BCI產品落地在即。



下游醫療健康是BCI目前主要的應用場景之一，據保守測算，到2035年國內BCI醫療端市場規模近500億元（人民幣．下同）量級，將孕育千億元市值的中游國產龍頭。未來腦機接口發展將分三階段：從「神經康復」到「認知提升」再到「腦機融合」，醫療疊加消費、科技等領域延伸，遠期空間廣闊。



在投資策略方面，研報綜合梳理了三條投資主線：第一是有創領域取得技術突破或優異臨床效果的龍頭企業；第二是無創領域應用落地場景多元化，具備較強商業化銷售能力的龍頭企業；第三則是具備領先的CDMO/CRO能力的龍頭企業。(wn)