24/02/2026 17:23

【ＡＩ】宇樹科技發布四足機器人Unitree As2，空載續航超4小時，負載15公斤續航超13公里

《經濟通通訊社24日專訊》宇樹科技今日發布四足機器人Unitree As2，搭載仿生具身大模型，並開放二次開發生態。據宇樹方面介紹，這款機器人的關節模組具備90N.m峰值扭矩，極限速度達5m/s，並支持IP54防水，在複雜地形和雨中也能行走自如；同時升級ISS3.0智能伴隨系統，可選配7軸靈巧機械臂等配件。



據宇樹在微博發布相關視頻顯示，Unitree As2在充滿亂石的山頭、淺溪、碎石地、雪地、草地等地形奔跑、前行都如履平地，還能幫人類背背包一起行山、在人類拍手呼喚時像小狗一樣躍起回應、甚至拿著網球拍打網球。



另外，續航方面，宇樹Unitree As2搭載大容量電池，在空載狀態下可持續工作超過4小時，而在負載15公斤的作業場景下，仍能實現超過13公里的行走距離。宇樹科技還為As2開放了二次開發生態，這意味著行業客戶與科研機構可根據自身需求，為垂直領域應用定制算法與功能。(wn、sl)