24/02/2026 11:19

【ＡＩ】海南：到今年底力爭形成4-5個人工智能行業應用示範

《經濟通通訊社24日專訊》海南省人民政府辦公廳今日印發《海南省推動「人工智能+」行動方案(2026-2028年)》(以下簡稱《行動方案》)，明確以「4+N」場景應用攻堅為切入口，聚焦商業航天等4大海南特色產業，以及防災減災等N個重點行業領域，形成「人工智能+」解決方案，加速形成具有海南特色的人工智能產業生態。



據《行動方案》，到2026年底，海南將力爭形成4-5個人工智能行業應用示範，建設一批高質量行業數據集，形成2-3個先進可用的大模型並實現產業化應用，人工智能產業競爭力顯著增強。到2027年底，人工智能在重點行業深度融合取得實質性進展，形成一批具有影響力的典型應用案例，產業生態初步完善。到2028年底，算力滿足人工智能產業需求，數據潛能充分釋放，建成若干高能級人工智能創新平台，培育形成一批具有核心競爭力的行業企業，人工智能核心產業規模大幅提升。



另外，《行動方案》提出，推動人工智能技術在發射安全控制、衛星數據智能處理、航天製造智能檢測等環節的示範應用。優化發射流程，提升衛星數據解譯效率，保障航天產品質量，促進商業航天產業集聚與創新發展。(jq)