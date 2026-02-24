24/02/2026 11:03
《神州拆息》收水9264億，Shibor隔夜升4.64基點
《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行公布，今日進行5260億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有14524億元逆回購到期(7天期8524億元、14天期6000億元)，即今日淨回籠9264億元。
本周公開市場有22524萬億元逆回購到期，其中周二有14524億元逆回購到期(7天期8524億元、14天期6000億元)。周三、周四各有4000億元14天期逆回購到期。周五、周六無逆回購到期。另外，周三有3000億元MLF到期。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)1周大漲22.97基點，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
公開市場今日有14524億元逆回購到期(7天期8524億元、14天期6000億元)，即今日淨回籠9264億元。
本周公開市場有22524萬億元逆回購到期，其中周二有14524億元逆回購到期(7天期8524億元、14天期6000億元)。周三、周四各有4000億元14天期逆回購到期。周五、周六無逆回購到期。另外，周三有3000億元MLF到期。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)1周大漲22.97基點，報價如下：
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3620
|+4.64
|1周
|1.5530
|+22.97
|2周
|1.5770
|+18.70
|1個月
|1.5500
|+0.00
|3個月
|1.5780
|-0.20
|6個月
|1.5900
|+0.00
|9個月
|1.5990
|-0.10
|1年
|1.6100
|+0.00
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)