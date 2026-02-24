26,562.97
-518.94
(-1.92%)
26,542
-529
(-1.95%)
低水21
9,008.24
-189.14
(-2.06%)
5,251.09
-134.26
(-2.49%)
1,211.51億
4,129.31
+47.24
(+1.157%)
4,722.97
+62.56
(+1.342%)
14,374.72
+274.53
(+1.947%)
2,626.35
+25.56
(+0.98%)
63,653.0300
-1,002.9800
(-1.551%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0567
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1782
-0.0010
-0.088%
SEK 美元/瑞典克朗
9.0607
-0.0006
-0.006%
CNY 美元/人民幣
6.9078
-0.0003
-0.004%
更新：24/02/2026 11:16
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.94%
1個月
2.44%
3個月
2.64%
更新：23/02/2026 11:15
