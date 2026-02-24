24/02/2026 09:40

【聚焦人幣】馬年復市首日人民幣即期開市升115點子，報6.8999

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9414，較上個交易日小跌16點子，較市場預測偏弱165點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開115點子，報6.8999，上個交易日即期匯率收盤報6.9114。



市場人士稱，節後購匯還款可能暫時緩解人民幣的升值壓力，但中間價若持續上升，則可能繼續激發市場的結匯情緒。



*美國最高法院相關判決或對人民幣影響偏向積極*



中國春節期間，美國最高法院大法官們認定特朗普援引1977年《緊急貿易法》的行為超越了其職權範圍。特朗普隨後表示，將把對所有國家進口商品徵收的臨時關稅從10%提高至15%，達到法律允許的最高水平。



加拿大帝國商業銀行資本市場匯市策略主管Sarah Ying稱，美國更激進的關稅可能推高通脹並降低美聯儲進一步降息的可能性，從而推高美元；但另一方面，不確定性加劇可能引發去美元化風險，這對美元構成利空。



中金公司外匯團隊認為，美國最高法院相關判決或對人民幣影響偏向積極，對歐元、日元則偏向中性。美國政府積極尋找其他手段彌補關稅收入損失的態度下，關稅的預期還是被擾動了，不確定性上升對美元匯率的影響或仍然偏負面。(jq)