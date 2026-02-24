26,566.16
-515.75
(-1.90%)
26,541
-530
(-1.96%)
低水25
9,009.28
-188.10
(-2.05%)
5,252.03
-133.32
(-2.48%)
1,212.23億
4,129.74
+47.67
(+1.168%)
4,723.16
+62.75
(+1.346%)
14,376.81
+276.62
(+1.962%)
2,626.35
+25.56
(+0.98%)
63,653.0300
-1,002.9800
(-1.551%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0567
恒生指數
26,566.16
-515.75
(-1.90%)
期指
低水25
26,541
-530
(-1.96%)
國企指數
9,009.28
-188.10
(-2.05%)
科技指數
5,252.03
-133.32
(-2.48%)
大市成交
1,212.23億
股票
1,036.90億
(85.536%)
窩輪
54.23億
(4.473%)
牛熊證
121.11億
(9.990%)
即時更新：24/02/2026 11:16
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,109.24億
4,129.74
+47.67
(+1.168%)
滬深300
4,723.16
+62.75
(+1.346%)
深証成指
14,376.81
+276.62
(+1.962%)
MSCI中國A50
2,626.35
+25.56
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
63,653.0300
-1,002.9800
(-1.551%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0567
