24/02/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升265點子破6.89關，報6.8849創34個月高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.89元關口，收報6.8849，較上個交易日4時30分收盤價升265點子，創2023年4月20日以來34個月新高，全日在6.8815至6.9000之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升110點子，報6.8776。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9414，較上個交易日小跌16點子，較市場預測偏弱165點。



市場人士指出，春節後首日中間價表現平穩，不過市場對人民幣穩步升值預期不減，短期匯價或仍有一定上行空間；隨著節後企業復產，購匯需求或增加。



中金公司外匯團隊最新觀點認為，節後若季節性結匯力量有所緩和，人民幣中間價亦未展現出持續升值的走勢，後續人民幣匯率或與美元走勢聯動更緊；若中間價在節後持續升值，即期匯率或繼續走強。(jq)