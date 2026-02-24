26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,566
+7
(+0.03%)
低水24
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,117.0200
-1,538.9900
(-2.380%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
恒生指數
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
期指(夜)
低水24
26,566
+7
(+0.03%)
國企指數
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
科技指數
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
大市成交
2,509.92億
股票
2,297.09億
(91.520%)
窩輪
71.12億
(2.834%)
牛熊證
141.71億
(5.646%)
即時更新：24/02/2026 17:28
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,386.11億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
滬深300
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
深証成指
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
MSCI中國A50
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
63,117.0200
-1,538.9900
(-2.380%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
巴西-聯邦稅收
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
BRL 2,927.24億
市場預測
--
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
0.60%
市場預測
0.30%
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8804
-0.0274
-0.397%
TWD 美元/新台幣
31.4070
-0.0278
-0.088%
CHF 美元/瑞郎
0.7740
-0.0003
-0.036%
更新：24/02/2026 17:26
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,171.2600
-63.8500
-1.220%
XAG 白銀現貨
88.0172
-0.1005
-0.114%
更新：24/02/2026 17:26
