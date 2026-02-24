24/02/2026 17:22

【人行操作】東方金誠：LPR暫缺乏下調動力，二季度或有政策性降息

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行今日公布，2月貸款市場報價利率(LPR)繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。這是內地LPR連續九個月持穩，符合市場預期。



東方金誠首席宏觀分析師王青分析，最新數據顯示，2025年四季度末商業銀行淨息差繼續處於1.42%歷史最低位，當前報價行缺乏主動下調LPR報價加點的動力。短期內貨幣政策處於觀察期，政策利率和LPR報價有望保持穩定。值得注意的是，高頻數據顯示，2026年一季度中國出口還會處於偏強狀態，物價水平有望延續溫和回升勢頭。這些都為當前貨幣政策保持定力提供支撐。



王青並認為，伴隨美國高關稅對全球貿易和中國出口負面影響的逐步顯現，二季度宏觀經濟可能出現一定下行壓力，屆時不排除逆周期調節政策全面發力的可能。其中，在年初結構性貨幣政策工具先行降息之後，二季度全面的政策性降息有可能落地，並帶動LPR報價跟進下調，進而引導企業和居民貸款利率下行。這是2026年促消費擴投資、有效對沖外需放緩的一個重要發力點。(sl)