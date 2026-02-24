直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
26,710.11
-371.80
(-1.37%)
26,676
-395
(-1.46%)
低水34
9,059.74
-137.64
(-1.50%)
5,267.09
-118.26
(-2.20%)
439.12億
4,108.47
+26.40
(+0.647%)
4,703.48
+43.07
(+0.924%)
14,230.34
+130.15
(+0.923%)
2,626.50
+25.71
(+0.99%)
64,372.7500
-283.2600
(-0.438%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0599
恒生指數
26,710.11
-371.80
(-1.37%)
期指
低水34
26,676
-395
(-1.46%)
國企指數
9,059.74
-137.64
(-1.50%)
科技指數
5,267.09
-118.26
(-2.20%)
大市成交
439.12億
股票
409.33億
(93.217%)
窩輪
5.12億
(1.166%)
牛熊證
24.67億
(5.617%)
即時更新：24/02/2026 09:45
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,489.50億
4,108.47
+26.40
(+0.647%)
滬深300
4,703.48
+43.07
(+0.924%)
深証成指
14,230.34
+130.15
(+0.923%)
MSCI中國A50
2,626.50
+25.71
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
64,372.7500
-283.2600
(-0.438%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0599
23/02/2026 12:11
20/02/2026 18:28
09/02/2026 13:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.94%
1個月
2.44%
3個月
2.64%
更新：23/02/2026 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,173.7000
-61.4100
-1.173%
XAG 白銀現貨
86.5572
-1.5605
-1.771%
更新：24/02/2026 09:45
最新
人氣
