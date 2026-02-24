24/02/2026 08:59

【高市勝選】特朗普助高市競選連任？日媒曝美國上月主動出手救日圓

《經濟通通訊社24日專訊》《日經新聞》周二（24日）引述美國政府消息人士，表示美國1月份曾主動進行的「匯率檢查」以支撐日圓，並準備在日本提出要求時進行聯合干預。



由於日本首相高市早苗上台後主張推行大規模財政擴張政策，並宣布提前大選，日圓持續下跌，影響投資者對高市執政的信心。該報稱，在日本財務省沒有提出要求的情況下，紐約聯邦儲備銀行代表美國財政部進行了匯率檢查。



*高盛：日圓與瑞士法郎繼續走弱*



此外，高盛預計，由於日圓與瑞士法郎的相對相關性以及日本國內通脹動態，日圓兌瑞士法郎將繼續走弱。



策略師Isabella Rosenberg在報告中表示，除非日本央行「採取更迅速的加息行動，或者財政政策變得更加克制」，否則日圓貶值壓力預計將持續存在。(rc)