直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
直播中 : 開市Good Morning - 節後北水首回歸港股有運行？
26,679.98
-401.93
(-1.48%)
26,665
-406
(-1.50%)
低水15
9,049.23
-148.15
(-1.61%)
5,260.41
-124.94
(-2.32%)
445.30億
4,109.05
+26.98
(+0.661%)
4,703.86
+43.45
(+0.932%)
14,246.38
+146.19
(+1.037%)
2,626.60
+25.81
(+0.99%)
64,398.1600
-257.8500
(-0.399%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0599
恒生指數
26,679.98
-401.93
(-1.48%)
期指
低水15
26,665
-406
(-1.50%)
國企指數
9,049.23
-148.15
(-1.61%)
科技指數
5,260.41
-124.94
(-2.32%)
大市成交
445.30億
股票
415.52億
(93.311%)
窩輪
5.12億
(1.150%)
牛熊證
24.67億
(5.539%)
即時更新：24/02/2026 09:45
可賣空股票總成交
1,405.93億
主板賣空
323.48億
(23.009%)
更新：23/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,481.48億
4,109.05
+26.98
(+0.661%)
滬深300
4,703.86
+43.45
(+0.932%)
深証成指
14,246.38
+146.19
(+1.037%)
MSCI中國A50
2,626.60
+25.81
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
64,398.1600
-257.8500
(-0.399%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0599
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00992 聯想集團09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12
2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11
關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28
大國博弈
說說心理話
理財秘笈
Wonder in Art
北上食買玩
香港周圍遊
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.08%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：20/02/2026 16:15
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.20
公佈日期
20/02/2026 22:45
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.40%
公佈日期
20/02/2026 21:30
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
20/02/2026 17:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.94%
1個月
2.44%
3個月
2.64%
更新：23/02/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處