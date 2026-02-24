24/02/2026 09:16

【關稅戰】美國民主黨議員提交法案，要求特朗普政府180天內全額退還關稅

《經濟通通訊社24日專訊》美國22名民主黨參議員當地時間周一（23日）提出一項法案，要求特朗普政府在180天內全額退還，已被美國最高法院裁定無效的緊急關稅措施所徵收的全部關稅收入，包括利息。



該法案將要求負責在美國入境口岸徵收關稅的海關和邊境保護局，優先考慮退還小型企業的稅款。



該法案的22名民主黨聯名提案者包括參議院少數黨領袖舒默，以及來自俄勒岡州的參議員羅懷登、來自麻薩諸塞州的參議員埃馬基，來自新罕布什爾州的參議員沙欣，他們分別是參議院財政委員會、小企業委員會和外交關係委員會的資深民主黨成員。



不過，美國眾議院議長約翰遜對記者表示，由共和黨掌控的眾議院將不會涉及有關返還關稅收入的問題。「白宮會解決這個問題的，我們必須給他們時間與空間去處理此事。」(rc)