24/02/2026 11:21

【外圍經濟】墨西哥毒梟被斃引發暴力，美墨跨境物流全線受阻

《經濟通通訊社24日專訊》物流企業警告，如果墨西哥因毒梟頭目被擊斃而引發的全國性暴力衝突持續升級，美國與墨西哥的跨境貿易將遭受嚴重衝擊，相關線路及邊境貨運業務均面臨風險。



墨西哥是美國的重要貿易夥伴之一，貨運公司已開始報告，空運與貨車線路受到影響。美國主要客運航空公司取消赴墨航班，也對貨運產生顯著衝擊，以重量計算，約50%的航空貨運由客運航班承運。



美國航空周日（22日）取消往返瓜達拉哈拉、馬薩特蘭及巴亞爾塔港的航班。西南航空、達美航空、聯合航空及加拿大航空也取消飛往該地區的航班。



跨國物流企業德迅發言人表示，瓜達拉哈拉機場受波及，大量航班取消，其中包括進出該機場的貨運航班，當前局勢正影響貨物的派送與提取能力。



除空運外，全球物流服務商CH Robinson表示，墨西哥西部的安全局勢已影響貨櫃港口的提箱與還箱業務。(rc)