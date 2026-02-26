25/02/2026 18:11

【預算迴響】周大福人壽支持預算案跨境安老及推動體育普及化、盛事化等措施

《經濟通通訊社25日專訊》周大福人壽支持財政預算案中提出有關跨境安老、落實《香港可持續披露準則》以及積極推動體育普及化、盛事化的多項舉措。



周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示，周大福人壽持續創新產品，並不斷擴展中國內地與香港兩地醫療服務網絡等安排，以配合政府支持跨境安老的措施。在可持續發展方面，集團與政府抱持共同願景，早前自願發布符合本地及國際披露標準的ESG報告，未來亦會繼續將可持續發展融入業務策略。在體育盛事化方面，集團將以啟德體育園獨家創始保險合作夥伴的身份，支持政府推動香港體育普及化及盛事化發展，以及未來體育精英的培育，開創保險新價值。



他續稱，周大福人壽歡迎《財政預算案》中優化保險公司風險為本的資本制度，以及逐步推行強積金「全自由行」等舉措，從而提升市場信心及整個保險業界的專業水平。



《財政預算案》提出支持跨境安老，包括「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增至26家，覆蓋大灣區內地9個城市。周大福人壽相信這些舉措有助改善醫療及安老服務配套，公司除了在產品中加入中國內地與香港兩地醫療服務保障覆蓋，今年初更進一步擴展「直接支付服務」網絡至多個大灣區城市的公私營醫院。未來周大福人壽將持續優化醫療保險產品及服務體系，為北上南下客戶提供更貼合生活需要的方案。(bi)