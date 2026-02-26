25/02/2026 18:52

【預算迴響】智慧城市聯盟：創科政策方向清晰，展現推動香港邁向世界級智慧城市決心

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波發布新一份《財政預算案》，預算案以「創科驅動、金融賦能」作為整體發展主軸，清晰展現特區政府在全球科技浪潮與經濟轉型關鍵時刻，選擇以創新科技作為香港未來發展的核心引擎。智慧城市聯盟表示，對政府將創科，尤其是人工智能(AI)，置於預算案的首要位置，表示高度認同與全力支持。



在當前國際形勢複雜、地緣政治及產業競爭加劇的背景下，香港若要維持長遠競爭力，必須由「效率型城市」邁向「智能型城市」，以科技提升治理能力、經濟動能及市民生活質素。本年度預算案在人工智能、數據運用、人才培訓及公共服務數智化方面提出多項具前瞻性的政策方向，為未來城市發展奠定了重要基礎。



智慧城市聯盟會長楊文銳表示，十分歡迎政府提出「全民AI培訓」的政策方向。預算案中明確提出撥款五千萬元，邀請公營機構聯同科技企業及大專院校，舉辦AI應用課程、講座及比賽，同時透過大專院校新增AI相關課程，以及將僱員再培訓局升格為「技能提升局」，提供以AI應用為核心的技能培訓。這一系列措施不僅回應科技發展趨勢，更體現政府希望推動「全民使用、全民善用AI」的政策願景，與智慧城市「以人為本、科技賦能」的理念高度一致。



楊文銳認為，若要真正建立全民持續學習的氛圍，政府可進一步善用「持續進修基金」等既有機制，加強與AI及數碼技能相關課程的配合與宣傳，鼓勵在職人士、中小企僱員及基層勞動力持續進修，避免出現「科技發展快、人才轉型慢」的落差。這不僅有助提升整體勞動力競爭力，亦能減低科技轉型過程中可能帶來的社會不平等風險。



其次，預算案提出將AI技術廣泛應用於公共服務，包括交通管理、就業配對、水浸預警及山泥傾瀉風險評估等範疇，並透過AI效能提升組，統籌政府部門的數智化轉型。這一方向對提升政府效率、強化風險預測及改善市民體驗具有重要意義。智慧城市聯盟一直主張，政府應成為智慧城市應用的「第一用家」，透過實際場景帶動技術成熟、產業發展及本地創科生態。



不過，隨著AI在公共治理中的應用日益深化，相關的技術安全、數據私隱、倫理標準及法律責任問題亦不容忽視。政府在推動應用的同時，表示同步投放資源於AI治理框架建設，聯盟建議制定清晰的使用指引、加強風險評估機制，以及設立專項資金，支援企業及機構進行AI安全、合規及倫理方面的專業培訓，確保科技發展能在可控、可信及可持續的軌道上前行。



在數據運用方面，預算案提出增撥資源予統計處，並推出全新的網上數據互動服務平台，便利企業和市民進行跨主題分析，這對推動智慧城市及數據驅動決策具有關鍵作用。智慧城市聯盟對此表示支持，並認為政府可進一步研究在香港推動「數據經濟」或「數據交易」的可行性，在確保私隱及安全的前提下，釋放公共數據及產業數據的潛在價值，為創科企業、中小企及研究機構創造更多創新應用空間。



智慧城市聯盟表示，2026/27年度《財政預算案》在創新科技政策上方向清晰、力度明確，尤其在人工智能、人才培訓及公共服務數智化方面，展現了政府推動香港邁向世界級智慧城市的決心，期望未來政府能持續與業界、學界及社會各界保持緊密合作，透過政策協同與生態建設，將預算案中的藍圖逐步轉化為具體成果，讓創新科技真正成為提升城市競爭力與市民福祉的核心力量。(bi)