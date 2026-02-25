25/02/2026 17:54

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數昨日全線高收，主要由科技股買盤帶動，成功扭轉前一日因特朗普關稅政策及AI恐慌引發的跌市。道指收市升370.44點或0.76%，報49174.5點；標普500指數升52.32點或0.77%，報6890.07點；納指升236.41點或1.04%，報22863.68點。港股方面，恒生指數收市報26765，升175點或0.7%，成交2368億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:35pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一次活動中發表演講並參與小組問答環節。26日凌晨12:00am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策與經濟前景發表講話。2:20am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆參加一次主持討論會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由2%收窄至1.7%。



在美國，今日公布業績的公司有：賽富時(US.CRM)、英偉達(US.NVDA)、攜程網(US.TCOM)、Zoom通訊(US.ZM)等。(wa)