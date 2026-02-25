25/02/2026 13:22

【特朗普當政】特朗普國情咨文一覽，隻字不提中美關係

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普結束國情咨文演講，在大約1小時48分鐘的講話中，他高調宣揚經濟政績，並為自己的各項政策及對海外軍事干預辯護。



特朗普在演講中並未提及中國，但中美關係仍將是接下來關注的焦點之一。按照目前的預期，他計劃在4月訪問北京。此外，未來幾周關稅和出口限制將如何處理，也充滿懸念。



*美國經濟*



特朗普稱，美國比以往任何時候更強大、更繁榮、更富裕。「這些還不算什麼，我們會越來越好，越來越好。這是美國的黃金時代。」



*股市*



特朗普稱，股市創紀錄新高，道指提前突破5萬點大關。他還表示通脹正在暴跌，已壓低核心通脹率，又指關稅提振了股市。



此外，特朗普要求國會通過法案禁止議員股票交易，確保國會議員不能利用內幕消息進行交易牟利。



*關稅*



特朗普稱最高法院對關稅的裁決非常令人遺憾，大多數國家都希望維持在最高法院最近裁決之前與美國達成的貿易協議。



*國際議題*



特朗普談及伊朗時表示：「我傾向於通過外交途徑解決這個問題」。但他強調，絕不能伊朗擁有核武。



談及俄羅斯與烏克蘭時，他說正「非常努力地」設法結束俄烏戰爭。他再次宣稱，如果四年前戰事爆發時他是總統，這場戰爭「根本不會發生」。



特朗普亦稱委內瑞拉是美國的新夥伴和朋友，美國已從該國接收了超過8000萬桶石油。



*國內議題*



特朗普稱要保房價，保持上漲。他表示抵押貸款利率為四年來最低，低利 率將解決住房問題。



移民方面，他表示：「我們將始終允許移民合法入境」。



特朗普宣布新的退休金計劃，表示要「讓美國人更容易為退休儲蓄」。他還表示，已結束處方藥價格的虛高。



對於美國民眾關注的電價問題，他稱，舊電網無法滿足所需的電力需求，已告知大型科技公司需要自備電力、自建工廠。(jf)