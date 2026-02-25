26,765.72
+175.40
(+0.66%)
26,757
+198
(+0.75%)
低水9
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
2,367.65億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
65,195.5100
+1,137.3600
(1.776%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0260
恒生指數
26,765.72
+175.40
(+0.66%)
期指
低水9
26,757
+198
(+0.75%)
國企指數
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
科技指數
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
大市成交
2,367.65億
股票
2,192.85億
(92.617%)
窩輪
69.20億
(2.923%)
牛熊證
105.60億
(4.460%)
即時更新：25/02/2026 16:26
可賣空股票總成交
1,003.06億
主板賣空
197.72億
(19.712%)
半日數據，更新：25/02/2026 12:40
上証指數
成交：10,859.70億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
滬深300
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
深証成指
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
MSCI中國A50
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
65,195.5100
+1,137.3600
(1.776%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0260
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 31/03/2026
29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,195.51
+1,137.36
+1.776%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,896.7500
+44.8000
+2.419%
A 柚子幣
0.0807
+0.0028
+3.594%
更新：25/02/2026 16:25
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,432.2600
-7.7400
-0.538%
CNY 美元/人民幣
6.8832
-0.0246
-0.356%
TWD 美元/新台幣
31.3073
-0.0698
-0.222%
更新：25/02/2026 16:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,191.3400
+45.1100
+0.877%
XAG 白銀現貨
90.8602
+3.6430
+4.177%
更新：25/02/2026 16:25
最新
人氣
