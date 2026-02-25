25/02/2026 18:53

【預算迴響】金管局：向政府作出轉撥後，外匯基金累計盈餘仍較2024年底有所增長，升至逾7800億元

《經濟通通訊社25日專訊》對於預算案關於轉撥外匯基金投資收入的建議，金管局回覆指，《外匯基金條例》第8條對從外匯基金轉撥款項到政府其他基金定下明確規定，包括轉撥相當不可能對外匯基金履行維持貨幣金融穩定的能力有不利影響，以及須確保外匯基金資產不少於尚未履行的各項責任總和的105%。



金管局表示，財政司司長建議，根據上述條文從外匯基金轉撥1500億港元至政府基本工程儲備基金，用於支持北部都會區及其他基建項目。外匯基金於2025年錄得逾3300億港元的投資收入，向政府作出轉撥後，外匯基金累計盈餘仍較2024年底有所增長，升至逾7800億港元。外匯基金持有4200多億美元的龐大外匯儲備，達貨幣基礎1.6倍，是支持聯繫匯率制度和金融系統穩定的堅實基礎。



金管局指出，金管局有能力亦有信心繼續按《外匯基金條例》，維持本港貨幣及金融體系穩定和健全。(bn)