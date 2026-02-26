25/02/2026 18:54

【預算迴響】新世界(00017)：支持加快發展北部都會區，以作為香港發展新引擎

《經濟通通訊社25日專訊》新世界發展(00017)發言人表示，集團歡迎政府最新發表的《財政預算案》，並支持加快發展北部都會區，以作為香港發展新引擎。集團目前擁有約1500萬方呎土地儲備，不少位於北部都會區的優質地段，尤其新田科技城一帶，故支持政府提出成立專屬公司推動開發新田科技城，並擬注資100億元起始資金，相信將有助於該區的提速發展。



集團會把握北部都會區發展機遇，今年共2個區內大型住宅項目動工，將提供約3000伙住宅單位，計劃於2027財年推售，同時繼續充分釋放農地價值，逾200萬方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等，以滿足集團短中長期的業務發展需要。集團亦會積極引入戰略合作夥伴，以進一步提升整體發展潛力。(bn)