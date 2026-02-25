25/02/2026 18:42

【預算迴響】銀行公會：歡迎財政預算案措施，鞏固和提升香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社25日專訊》香港銀行公會對財政司司長今天發布新一份《財政預算案》所提出的措施表示歡迎。預算案兼顧短、中及長期發展需要，推出多項措施鞏固和提升香港國際金融中心地位，並培育新增長動能，為銀行業界拓展業務空間和支持實體經濟發展提供更有利條件。



預算案提出多項支持人民幣國際化的措施，深化內地與香港金融市場的互聯互通。通過定期發行不同年期人民幣債券及拓展離岸人民幣利率曲線構建，進一步提升市場產品深度與定價功能。有關措施有利銀行業拓展離岸人民幣業務及提升資金運用效率。



預算案亦持續推動證券及債券市場發展，優化上市制度及交易機制，完善固定收益市場基建，並提出繼續定期發行代幣化債券，由金管局通過「數碼債券資助計劃」鼓勵更多數碼債券在港發行。同時，特區政府將推進建立國際黃金交易市場，有助提升本港金融市場的廣度、深度與流動性，吸引更多國際資金匯聚香港。



資產及財富管理方面，相關制度及稅務安排的優化將進一步擴大資產管理規模，促進銀行在投資、託管及基金分銷等業務發展。預算案同時提出優化企業財資中心的稅務安排，將有助吸引內地及海外企業在港設立財資中心，從而帶動現金管理、融資、外匯及跨境資金等業務需求。



預算案亦提及加快發展北部都會區，相關產業規劃及布局與香港作為國際金融、航運、貿易中心的定位高度契合，將為香港長遠經濟發展注入新動力。在支持中小企發展方面，銀行業界將繼續透過相關融資擔保計劃及多元化的服務，協助中小企解決資金周轉困難及推動業務發展。



整體而言，在面對全球經濟不確定性下，預算案維持財政穩健，並聚焦金融創新及與內地互聯互通，符合銀行業的長期發展需要。銀行公會及業界將積極配合特區政府及監管機構推動措施落實，發揮資金融通功能，支持實體經濟轉型升級，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的核心競爭力，為香港實現高質量發展作出更大貢獻。(bn)