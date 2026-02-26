25/02/2026 15:01

【預算迴響】陳國基：財政預算案展現政府財政明顯改善，成績得來不易

《經濟通通訊社25日專訊》政務司司長陳國基表示，新一份財政預算案充分體現政府在複雜外圍環境下，成功推動經濟穩步復甦，財政狀況顯著改善，「成績得來不易」。他強調，預算案以四大重點為核心，既對接國家戰略，亦兼顧民生所需，為香港未來發展奠下穩固基礎。



陳國基指出，過去一年全球地緣政治局勢緊張，外圍環境變幻莫測，但在社會各界共同努力下，香港經濟展現強大韌性，去年錄得穩健增長，政府財政亦明顯好轉。他形容，這份預算案是在充分顧及政府財政狀況的情況下，適度加強對市民及企業的支援，回應社會不同階層的需要。



陳國基闡述預算案四大重點。首先是在創新科技方面，預算案進一步強化創科發展，積極對接國家「人工智能+」行動，推動人工智能與不同產業深度融合，提升整體經濟競爭力。



其次，預算案提出多項金融措施，涵蓋證券、債券、數字資產等範疇，增強香港作為「引進來、走出去」的平台功能，助力國家建設金融強國，同時鞏固香港傳統優勢產業的競爭力。 另外政府將繼續積極培育及吸引人才，為香港長遠發展注入新動力。以及預算案預留資源跟進大埔宏福苑火災的後續工作，包括受影響居民的長遠居住安排。



陳國基提到，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，這份規劃是國家未來五年社會經濟發展的重要藍圖。他強調，今次預算案主動對接國家戰略，推動香港更好融入及服務國家發展大局，特別是加快北部都會區的建設，為香港把握新機遇、提升核心競爭力。他重申，政府會繼續善用資源推動經濟發展，特別是加速北部都會區的建設，同時著力改善民生，為香港把握新機遇，提升核心競爭力。(ul)