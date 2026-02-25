26,765.72
+175.40
(+0.66%)
26,733
-25
(-0.09%)
低水33
9,034.75
+26.89
(+0.30%)
5,260.50
-10.20
(-0.19%)
2,367.65億
4,147.23
+29.82
(+0.724%)
4,735.89
+28.35
(+0.602%)
14,475.87
+184.30
(+1.290%)
2,634.45
+20.94
(+0.80%)
65,541.4700
+1,483.3200
(2.316%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0108
即時更新：25/02/2026 17:58
更新：25/02/2026 16:59
資料由Binance提供
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
23/02/2026 13:00
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.50%
公佈日期
20/02/2026 07:30
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.14%
1個月
2.35%
3個月
2.58%
更新：25/02/2026 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,187.9000
+41.6700
+0.810%
XAG 白銀現貨
90.6670
+3.4498
+3.955%
更新：25/02/2026 17:55
