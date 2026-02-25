25/02/2026 16:49

《本港經濟》本港1月份CPI按年升1.1%，升幅收窄主要由於去年同期基數較高

《經濟通通訊社25日專訊》統計處今日公布2026年1月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年1月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.1%，較2025年12月份的相應升幅(1.4%)為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年1月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，亦較2025年12月份(1.2%)為低。2026年1月份的按年升幅收窄主要是由於去年農曆新年在1月份，導致比較基數較高，尤其是進出香港交通費用。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年1月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2025年12月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。



從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年1月份的按年升幅分別為1.3%、1.2%及0.9%，而2025年12月份的相應升幅分別為1.5%、1.3%及1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年1月份的按年升幅分別為1.0%、1.0%及0.9%，在2025年12月份的升幅則分別為1.0%、1.2%及1.4%。



經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年1月止的三個月的平均每月升幅分別為0.3%、0.2%及0.2%，而截至2025年12月止的三個月的相應升幅分別為0.1%、0.2%及0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年1月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.2%，而截至2025年12月止的三個月的相應升幅則分別為0.1%、0.2%及0.3%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升3.0%）、雜項服務（上升2.9%）、煙酒（上升2.7%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升1.1%），以及外出用膳及外賣（上升1.0%）。



另一方面，綜合消費物價指數在2026年1月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.8%）、衣履（下跌2.3%），以及基本食品（下跌0.3%）。



截至2026年1月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.3%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.4%、1.2%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.2%。



截至2026年1月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.8%、1.2%及1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.3%、1.0%及0.9%。



政府發言人表示，2026年1月消費物價通脹維持輕微，基本綜合消費物價指數按年上升1.0%。升幅較上月放緩，主要是去年基數較高，因當時農曆新年在2025年1月尾，而今年則在2月中。各主要組成項目的價格壓力普遍繼續大致受控。



展望將來，外圍價格壓力料會大致維持溫和，本地成本則或會隨香港經濟繼續增長而略有上升。不過，整體通脹短期內應維持輕微。(ul)