25/02/2026 17:44

【預算迴響】仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對增加印花稅收入沒有太大幫助

《經濟通通訊社25日專訊》仲量聯行香港主席曾煥平表示，去年香港錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦。由於成交量佔整體成交極低的水平，相信是次政府增加購買售價1億元或以上的豪宅的印花稅，對政府增加印花稅的收入沒有太大幫助，此舉屬莫名其妙，並將無可避免令此類豪宅成交在短期內急跌，相信要待6至7個月後，消息逐漸淡化後，成交量才可望回升。



仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，政府決定在未來一年不推出任何商業用地招標，對商業地產市場而言屬正面消息，此舉可讓寫字樓市場有更多時間消化供應，有助整體寫字樓租賃市場更趨穩定。寫字樓租賃吸納量自去年以來有所改善，而部分分區市場的空置率已開始回落。中環甲級寫字樓租金已見底，預計今年將上升0－5%。(kl)

