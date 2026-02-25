直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
直播中 : 開市Good Morning - 財爺派糖地產股跟得過？
26,688.17
+97.85
(+0.37%)
26,670
+111
(+0.42%)
低水18
9,054.24
+46.38
(+0.51%)
5,280.13
+9.43
(+0.18%)
628.95億
4,148.30
+30.89
(+0.750%)
4,735.51
+27.97
(+0.594%)
14,397.47
+105.90
(+0.741%)
2,634.72
+21.21
(+0.81%)
66,244.9900
+2,186.8400
(3.414%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0369
恒生指數
26,688.17
+97.85
(+0.37%)
期指
低水18
26,670
+111
(+0.42%)
國企指數
9,054.24
+46.38
(+0.51%)
科技指數
5,280.13
+9.43
(+0.18%)
大市成交
628.95億
股票
538.84億
(85.674%)
窩輪
28.33億
(4.504%)
牛熊證
61.78億
(9.822%)
即時更新：25/02/2026 10:18
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,206.00億
4,148.30
+30.89
(+0.750%)
滬深300
4,735.51
+27.97
(+0.594%)
深証成指
14,397.47
+105.90
(+0.741%)
MSCI中國A50
2,634.72
+21.21
(+0.81%)
比特幣
資料由Binance提供
66,244.9900
+2,186.8400
(3.414%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0369
電影《雙囍》:若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事
Art & Living 夢囈之上

電影《雙囍》:若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事
人人講《夜王》
財富管理 快樂退休

人人講《夜王》
政經專訪

【陶冬專訪】美國經濟「KAL」非線性增長，當心科技革新與泡沫並存 （普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #美國經濟

