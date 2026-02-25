25/02/2026 11:06

【預算案】陳茂波：本港去年經濟增長3.5%，訪港旅客上升12%

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案指出，去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。



出口方面，受惠於電子相關產品需求強勁，香港整體貨物出口實質增長12%，其中往內地和東盟的升幅尤其可觀；服務輸出上升6.3%。訪港旅客顯著上升12%，跨境金融服務及運輸量持續增長。



*私人消費開支全年回升1.7%*



內部需求方面，私人消費開支去年第二季扭轉跌勢，全年回升1.7%。隨著經濟持續擴張和住宅物業市場回暖，整體投資開支增長加快至4.3%。



他續稱，勞工市場於去年下半年漸趨平穩。第四季經季節性調整的失業率為3.8%。就業收入持續增長，第四季全職僱員每月就業收入中位數按年上升4.2%。



*第四季經季節性調整失業率為3.8%，基本通脹率為1.1%*



通脹保持輕微，當中撇除政府一次性措施，去年基本通脹率為1.1%。



*恒生指數全年上升28%，樓價升3.3%結束前三年跌勢*



陳茂波亦提到，股票市場表現亮麗，恒生指數全年上升28%，平均每日成交額增加90%至近2500億元，創下歷史新高；新股上市集資額較2024年增加兩倍多至超過2800億元，高踞全球第一。



去年住宅物業價量齊升，交投自去年三月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，屬於四年新高。樓價全年上升3.3%，結束前三年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。(rh)