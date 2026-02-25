25/02/2026 11:41

【預算案】陳茂波：定期發行不同年期人民幣債券，與內地研加快落實在港推出國債期貨

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案提及，「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略。



陳茂波透露，具體措施包括人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至二千億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣；推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線。



另外亦會聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施；以及吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。



陳茂波亦指，為豐富互聯互通，會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。(jl)