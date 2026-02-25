直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控全年業績搶先分析
直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控全年業績搶先分析
26,787.10
+196.78
(+0.74%)
26,774
+215
(+0.81%)
低水13
9,061.48
+53.62
(+0.60%)
5,276.84
+6.14
(+0.12%)
1,378.08億
4,158.04
+40.63
(+0.987%)
4,749.40
+41.86
(+0.889%)
14,498.45
+206.88
(+1.448%)
2,642.58
+29.07
(+1.11%)
65,313.7300
+1,255.5800
(1.960%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0290
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,313.73
+1,255.58
+1.960%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,901.2000
+49.2500
+2.659%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.4700
+0.2700
+3.293%
更新：25/02/2026 13:20
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
