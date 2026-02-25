25/02/2026 18:01

【預算迴響】中銀香港：預算案提升經濟增長動能，鞏固香港國際金融中心優勢

《經濟通通訊社25日專訊》中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜對今天發表的《2026至27財年政府財政預算案》表示歡迎。預算案在鞏固香港作為國際金融中心的地位、提升金融市場競爭力及推動創新發展方面，提出多項務實措施，將為銀行業帶來更多業務機會，並有助香港金融體系維持穩健及可持續發展。



孫煜表示，在全球經貿格局深度調整的背景下，香港需持續強化金融市場的廣度、深度，發揮國際聯通優勢。預算案提出的措施涵蓋離岸人民幣業務、證券市場及固定收益市場發展、資產及財富管理中心、企業財資中心，以及國際黃金交易市場等多個重點領域，將有助吸引更多國際資金匯聚香港，提升本港金融市場流動性，並進一步鞏固香港連接內地與國際市場的重要樞紐地位。配合國家「十五五」規劃，預算案將有助推動金融更好服務實體經濟及優勢產業。



孫煜認為，隨著國家推進高水平雙向開放，預算案加強支持內地企業以香港為基地積極開拓海外市場，將成為香港經濟高質量增長的重要動力。此外，預算案加大北部都會區建設的資源投入，並完善產業發展及科研轉化配套，壯大新質生產力，對多元化金融服務的需求將持續增加，為銀行業帶來新的業務增長空間。(bn)