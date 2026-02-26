25/02/2026 17:19

【預算迴響】Mox Bank：支持香港發展成全球金融與數字資產創新樞紐

《經濟通通訊社25日專訊》數字銀行Mox Bank Limited對財政司司長陳茂波於今天發表《2026至27年度財政預算案》中提出推動金融創新、深化「人工智能+」應用，以及強化香港作為國際金融中心的舉措表示歡迎。



Mox行政總裁胡博思(Barbaros Uygun) 表示，本屆《財政預算案》充分體現政府致力推動創新科技與金融融合的決心，香港金管局開展的第二期人工智能沙盒測試，為行業在安全及負責任地採用AI技術方面提供了明確指引。這與Mox一直致力以創新、安全及以客為本推動數碼銀行發展的理念一致。Mox期待與監管機構及業界夥伴緊密合作，共同推動香港銀行業和金融科技的持續穩健發展，鞏固香港作為國際金融與創新樞紐的地位。(bn)