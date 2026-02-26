25/02/2026 17:13

【預算迴響】會財局：致力鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，並全力支持政府「金融+」發展策略

《經濟通通訊社25日專訊》會計及財務匯報局歡迎財政司司長陳茂波於2026至2027年度政府財政預算案中提出的各項措施。



會財局主席孫德基表示，會財局將一如既往，致力鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，並全力支持政府的「金融+」發展策略。加強審計及會計的財務透明度與誠信，有助鞏固市場對本港資本市場的信任。隨著新股市場蓬勃發展，該局的首要任務依然是確保會計專業在財務匯報方面，秉持最高標準的誠信與質素，以加強投資者信心，吸引更多資金匯聚香港。



會財局行政總裁賴翠碧支持政府加快人工智能產業化的政策方向，並表示人工智能具備推動行業變革的潛力，本局已發布人工智能專題文章，為業界（尤其是中小型事務所）提供適切協助。文章提供實際應用案例、風險管理考量及相關框架，旨在鼓勵以安全及負責任的方式運用人工智能，同時協助專業人士緊貼瞬息萬變的人工智能發展環境。



為鞏固香港作為國際綠色金融樞紐的地位，會財局正全力支持《香港可持續披露準則》的推行工作。該局現正就建議的可持續核證監管框架進行公眾諮詢，諮詢期將於3月底結束。(bn)