25/02/2026 18:00

【預算迴響】致同：敦促香港果斷改革稅制，以驅動未來增長及應對人口老化挑戰

《經濟通通訊社25日專訊》新一份財政預算案公布一系列措施，旨在加速本港經濟轉型，並緊扣國家「十五五」規劃，把握發展機遇。致同（香港）會計師事務所稅務主管合夥人陳錦榮表示，認同財政司司長強調稅務政策對香港競爭力的重要性，並促請政府採取迅速且具體的行動審視稅制，以促進可持續增長。



他表示，鑑於前瞻性投資規模龐大，加上人口老化勢將加重醫療、退休金及社會服務的壓力，全面稅制改革已刻不容緩。拓寬稅基、推行「使用者付費」及「有能力者多付」模式，並透過稅務優惠推動策略性行業發展，是維持財政韌性和全球競爭力的關鍵。香港首份與國家發展目標契合的五年規劃，正提供推動真正轉型的重要契機，而成功的核心在於以穩健財政為基礎的果斷改革。



陳錦榮稱，財政預算案展現值得肯定的遠見，積極培育新經濟增長點，惟長遠財政可持續性不應依賴周期性收入。港府依賴印花稅及地價收入，令公共政財極易受樓市周期及市場波動影響。要建立可持續增長的韌性，政府應在推動經濟增長的同時，考慮開拓多元化的收入來源，例如引入環境徵費及針對性的奢侈品稅。政府現在應果斷採取行動，將重心從短期紓困轉向長期賦能，確保經濟增長具備包容性，惠及社會各界。(bi)