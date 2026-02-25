25/02/2026 14:55

【預算案】外匯基金轉撥千五億支持北都，消息︰動用外匯儲備屬一次性，不會動搖支持聯匯資金規模

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，他建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。



政府時隔42年動用外匯基金儲備，兩年合共轉撥1500億元到庫房。政府消息人士表示，有關轉撥暫時仍屬一次性，當中考慮到相對於外匯基金總額達4.1萬億元的比重細小，而且不會動搖外匯基金用作支持聯繫匯率的資金規模，亦不會改變銀行體系總結餘。



消息人士指，1984年亦曾經由外匯基金轉撥，強調大前提是不影響本港金融及貨幣穩定。



消息又指，是次轉撥資金是引用《外匯基金條例》第8條，財政司司長有權力實施，可在外匯基金資產尚未履行各項責任總和的維持105%之下，轉撥資金到政府轄下基金；至於最終轉撥外匯基金項目下哪些資產，則交由外匯基金諮詢委員會處理。(bi)