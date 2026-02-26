25/02/2026 15:05

【預算迴響】港交所：預算案涵蓋多個資產領域市場改革，進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心地位

《經濟通通訊社25日專訊》港交所(00388)主席唐家成表示，歡迎財政司司長在新一份預算案中提出的多項措施，當中涵蓋了一級市場和二級市場以及多個資產領域的市場改革，將進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位，也突顯了特區政府對提升香港金融市場長期競爭力、韌性和全球影響力的決心。感謝特區政府一直以來的支持，並期待繼續與特區政府和所有持份者合作，推動香港作為國際金融中心的可持續發展。



港交所集團行政總裁陳翊庭表示，作為亞洲金融市場的核心基礎設施，港交所致力透過深化市場互聯互通、構建多元資產生態圈、提升市場韌性和效率等戰略，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。



她表示，港交所歡迎預算案中提出的各項舉措，期待與香港證監會及市場各方緊密合作，持續推動產品創新，引領市場探討改革，進一步提升香港資本市場的吸引力，為發行人、投資者、香港社會及全球金融市場創造更大機遇。(bi)