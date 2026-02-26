25/02/2026 15:17

【預算迴響】信保局：將推出「中小企保障易」試點計劃，為出口商提供更全面風險保障

《經濟通通訊社25日專訊》香港信保局歡迎財政司司長陳茂波今天公布的2026至27年度《財政預算案》，政府提出的各項措施有助推動香港經濟提速發展。其中，香港信保局將推出「中小企保障易」試點計劃，旨在為出口商，特別是中小企，提供更全面的風險保障。



信保局諮詢委員會主席陳瑞娟表示，歡迎政府積極支持香港出口業界，為企業「走出去」提供更全面的支援。鑑於全球經貿格局正經歷結構性轉變，信保局持續加強出口信用保險保障，積極協助出口商，特別是中小企，透過推出專為中小企設計的試點計劃，冀助應對貿易環境不確定性所帶來的種種挑戰。



香港信保局正積極籌備「中小企保障易」試點計劃，有關詳情將於稍後公布。(bi)