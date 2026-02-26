25/02/2026 16:21

【預算迴響】積金局歡迎多項優化強積金制度措施，續推動強積金「全自由行」

《經濟通通訊社25日專訊》積金局歡迎財政司司長陳茂波公布的2026-27年度《財政預算案》，包括多項優化強積金制度的建議措施。



積金局主席劉麥嘉軒歡迎預算案多項延續香港經濟發展良好勢頭和推動香港金融穩健發展的措施，並接納積金局的建議，包括優化積金局追討拖欠強積金供款的程序，以及增加強積金受託人及相關服務供應商在管理強積金基金投資方面的彈性。



她表示，積金局一向致力保障打工仔女的強積金權益，透過引入兩層（即現有水平和新增水平）附加費的安排，促使違規僱主及早清繳欠款及附加費。這項建議措施可以提高追討拖欠強積金供款程序的效能，亦會增加業界在管理強積金基金投資方面的彈性，包括更靈活的基金結構及擴闊投資管理職能的轉授，以加強強積金基金分散風險能力和提升市場競爭力，從而惠及強積金計劃成員。積金局會就相關立法建議展開持份者諮詢，並會配合政府提交條例修訂草案的工作計劃，以盡快落實建議。



劉麥嘉軒補充，積金局會繼續全力推動多項重點工作，包括實施強積金「全自由行」首階段方案，並會配合政府明年上半年就「全自由行」次階段方案提交條例修訂草案的工作；完成2022-2026年周期強積金強制性供款最低及最高供款入息水平的法定檢討；完成預設投資策略的全面檢討等；並會繼續配合政府的金融政策，進一步優化強積金制度。(bi)