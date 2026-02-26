25/02/2026 16:37

【預算迴響】Airwallex：樂見預算案聚焦創新科技與智慧金融發展，推動「產業AI化」

《經濟通通訊社25日專訊》財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，樂見《財政預算案》繼續聚焦創新科技與智慧金融發展，推動「產業AI化」。



他表示，企業加速開拓海外市場已成為近年的重要發展方向和趨勢，所需的不僅是支付工具，而是智能化的金融架構。人工智能讓企業能在不同市場之間靈活運作、提前識別財務風險，在複雜的監管環境中保持透明與合規，並在市場波動中更清晰掌握財務與營運狀況，從而作出更有效決策。預算案中提出設立跨界別專業服務平台及再度注資協助品牌發展的專項基金亦有助企業提升全球營運的信心與效率，進一步鞏固香港作為國際商業樞紐的角色。



Airwallex深信香港擁有成熟的金融體系、與國際接軌的監管環境，以及深厚的專業人才庫，能為金融科技與人工智能技術的落地應用與發展提供良好基礎，並有力在金融科技競爭中保持領先。將持續發展和創新自主研發的全球金融基建，支持本地和在港企業更有效管理跨境資金流動、推動國際協作及拓展全球營運，減少不必要的財務成本，增加整體業務回報，協助更多企業以香港為跳板，更從容地探索及邁向全球市場。(bi)