25/02/2026 16:56

【預算迴響】總商會：主動對接內地「十五五」助奠定本港長遠增長及競爭力基礎

《經濟通通訊社25日專訊》總商會主席陳瑞娟表示，新一份預算案中提出主動對接內地「十五五」規劃，為本港的長遠增長及競爭力奠定基礎。總商會歡迎新一份財政預算案提出審慎制定的措施，在充滿挑戰的環球經濟環境中支持創新及刺激投資，同時應對財政壓力，以及投資於香港的長遠策略發展。



總商會稱，措施關鍵在於對人工智能(AI)及創新科技增加投資，注資100億元起始資金外，亦樂見財政司司長支持更廣泛採用公私營合作模式，藉以加快發展步伐，且總商會支持當局計劃檢視並優化研發開支的稅務安排。



對於預算案提出一系列優惠措施，吸引更多企業來港上市，陳瑞娟表示，透過開拓新市場及擴大跨境人民幣交易、產品和服務，香港將加快人民幣國際化的進程，而這個平台讓香港在國家「十五五」規劃中發揮核心支柱的角色。



陳瑞娟亦表示，歡迎財政預算案提出多項建議減輕納稅人負擔，以及寬減差餉增加，因市民可支配的收入有望刺激消費，而增加基本免稅額、單親免稅額及子女免稅額亦有助紓緩財政壓力。(rh)