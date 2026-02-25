25/02/2026 19:20

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中電新地銀娛港交所公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》韓國央行公布議息結果，及中電新地銀娛港交所公布業績，料為周四（26日）市場焦點。



*日本央行審議委員發表演講，美國公布申請失業救濟金人數*



各國重要經濟活動方面，加拿大總理卡尼將前往印度、澳洲和日本，以加強在貿易、能源、技術和防務領域的夥伴關係（至27日）。周四本港時間9:00am，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。9:30am，日本央行審議委員高田創在與地方領導人舉行的會議上發表演講。4:30pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會上作開場陳述。



數據方面，周四5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布1月貨幣供應M3，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由186.9萬降至185.8萬；首次申請失業救濟金人數料由20.6萬升至21.6萬。



在本港，明日公布業績的公司有:中電控股(00002)、新鴻基地產(00016)、銀河娛樂(00027)、香港交易所(00388)、百濟神州(06160)等。(wa)